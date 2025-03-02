رويترز: روسيا لن توافق على تسليم الأسد ولم يطلب منها ذلك

وكالات



نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر روسي رفيع، أن روسيا لن توافق على تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لافتًا إلى أنه لم يطلب من موسكو ذلك.



كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن سوريا طالبت روسيا خلال محادثات بينهما تسليم الأسد، لكن القضية لم تكن أولوية في المفاوضات.



كما طالبت دمشق موسكو بإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا من قِبل الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن موسكو نفت وجودها، وفق المصادر.



وقالت المصادر، إن محادثات الإدارة السورية الجديدة مع روسيا تناولت الديون السورية لروسيا والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار ومطالبة القيادة الجديدة بإلغائها.



وأشارت رويترز، إلى أن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يريد إعادة التفاوض على عقود إيجار القواعد الروسية التي تم توقيعها في عهد الأسد.



وأوضحت أنه لا يبدو أن القيادة الجديدة في سوريا تريد إخراج روسيا بالكامل ولكنها تسعى إلى إبقاء القواعد الروسية مقابل دعم دبلوماسي وتعويضات مالية من موسكو.



وفر الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي إلى روسيا بعدما سيطرت الجماعات السورية المسلحة على العاصمة دمشق.