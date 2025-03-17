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أمريكا.. رياح قوية ترفع حافلة مدرسية عن الأرض وتقذفها على مبنى

05:47 م الإثنين 17 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رياح قوية ترفع حافلة مدرسية عن الأرض وتقذفها على مبنى
  • عرض 4 صورة
    رياح قوية ترفع حافلة مدرسية عن الأرض وتقذفها على مبنى
  • عرض 4 صورة
    رياح قوية ترفع حافلة مدرسية عن الأرض وتقذفها على مبنى
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وكالات

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة قوية ضربت مناطق عدة في البلاد، أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 39 شخصًا ودمرت مئات المنازل.

وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، بأن ظروف الطقس انتقلت إلى جنوب شرق الولايات المتحدة ومنطقة المحيط الأطلسي الوسطى، مما أدى عواصف رعدية وبرد ورياح مدمرة واحتمالات لمزيد من الأعاصير.

وفي مدينة ألباين بولاية ألاباما الأمريكية، تسببت العواصف القوية بأضرار بالغة بالممتلكات، إذ دمرت العواصف صالة ألعاب رياضية مدرسية.

كما تسببت الرياح القوية التي شهدتها المدينة الأمريكية في رفع حافلة مدرسية عن الأرض وقذفها بعيدًا لتسقط فوق مبنى.

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