أمريكا.. رياح قوية ترفع حافلة مدرسية عن الأرض وتقذفها على مبنى

وكالات

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة قوية ضربت مناطق عدة في البلاد، أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 39 شخصًا ودمرت مئات المنازل.

وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، بأن ظروف الطقس انتقلت إلى جنوب شرق الولايات المتحدة ومنطقة المحيط الأطلسي الوسطى، مما أدى عواصف رعدية وبرد ورياح مدمرة واحتمالات لمزيد من الأعاصير.

وفي مدينة ألباين بولاية ألاباما الأمريكية، تسببت العواصف القوية بأضرار بالغة بالممتلكات، إذ دمرت العواصف صالة ألعاب رياضية مدرسية.

This is unbelievable. School bus thrown on a gym in Alpine, Alabama with the gym completely destroyed from a tornado @ABC @NBCNews @CNN @foxweather @NWSBirmingham @JimCantore @spann @wxchanneldesk @WVTM13 @CBSNews pic.twitter.com/UysCChvJWR