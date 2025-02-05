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مقاتلتان أمريكيتان من طراز "إف-35" تهبطان اضطراريا في مطار بغرب اليابان

04:41 م الأربعاء 05 فبراير 2025

إف-35

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طوكيو - (د ب أ)

هبطت مقاتلتان أمريكيتان من طراز "إف-35" اضطراريا في مطار ماتسوياما بمحافظة إهيمي، غربي اليابان، بعد ظهر اليوم الأربعاء بقليل.

وقال مكتب مطار ماتسوياما التابع لوزارة النقل اليابانية إنه تمت إعادة تزويد الطائرتين بالوقود في المطار بعد الإبلاغ عن نقص الوقود وغادرتا المطار بعد الساعة الرابعة مساء بقليل، وإنه لم تقع أي إصابات، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وقال الجانب الأمريكي إن الطائرتين اعتزمتا العودة إلى قاعدة جوية تابعة للجيش الأمريكي في إيواكوني بمحافظة ياماجوتشي غربي اليابان بعد الانتهاء من مهماتهما.

ولكن تم إغلاق مدرج القاعدة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أجبر الطائرتين على الهبوط الاضطراري في مطار ماتسوياما، بحسب ما ذكره الجانب الأمريكي.

وتسبب الحادث في تأخير هبوط طائرة تجارية في المطار لمدة نحو 15 دقيقة.

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هبوط طائرتين إف-35 اليابان طار ماتسوياما
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