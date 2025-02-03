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"مكتبي هو الشرق الأوسط".. شاهد ماذا قال ترامب عن مساحة إسرائيل؟

10:13 م الإثنين 03 فبراير 2025

دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل دولة صغيرة، وأشار إلى أن مكتبه هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل.

وتابع ترامب خلال حديثه من البيت الأبيض: "هذا ليس بالأمر الجيد. إنها قطعة صغيرة من الأرض. وما فعلته إسرائيل كان "مدهشًا".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مجموعة جديدة من الأوامر التنفيذية، وتحدث عن بعض الملفات الشائكة المرتبطة بالصين وبنما وكندا والمكسيك بالإضافة إلى ملف الحرب في غزة.

وفيما يخص ملف غزة، صرح ترامب أنه لا توجد أي "ضمانات" على صمود الهدنة في قطاع غزة، مضيفا: "لا أعرف إذا كان السلام سيستمر في قطاع غزة".

وبشأن أوكرانيا، أوضح ترامب أنه يريد التفاوض مع كييف على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.

وأضاف: "حققنا تقدما كبيرا بين روسيا وأوكرانيا وسنوقف هذه الحرب السخيفة.. وسنعمل على حل الصراعات".

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