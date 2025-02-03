"مكتبي هو الشرق الأوسط".. شاهد ماذا قال ترامب عن مساحة إسرائيل؟

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل دولة صغيرة، وأشار إلى أن مكتبه هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل.

وتابع ترامب خلال حديثه من البيت الأبيض: "هذا ليس بالأمر الجيد. إنها قطعة صغيرة من الأرض. وما فعلته إسرائيل كان "مدهشًا".

🇺🇸🇮🇱TRUMP ON THE ANNEXATION OF WEST BANK:



"It's a small country. My desk is the Middle East, and the top of the pen is Israel. That's not good. It's a small piece of land.



What Israel did is "amazing".



We now know he supports ethnic cleansing and annexation pic.twitter.com/BwQbyJIlB6 — Khalissee (@Kahlissee) February 3, 2025

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مجموعة جديدة من الأوامر التنفيذية، وتحدث عن بعض الملفات الشائكة المرتبطة بالصين وبنما وكندا والمكسيك بالإضافة إلى ملف الحرب في غزة.

وفيما يخص ملف غزة، صرح ترامب أنه لا توجد أي "ضمانات" على صمود الهدنة في قطاع غزة، مضيفا: "لا أعرف إذا كان السلام سيستمر في قطاع غزة".

وبشأن أوكرانيا، أوضح ترامب أنه يريد التفاوض مع كييف على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أمريكية.

وأضاف: "حققنا تقدما كبيرا بين روسيا وأوكرانيا وسنوقف هذه الحرب السخيفة.. وسنعمل على حل الصراعات".