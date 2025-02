"مكتبي هو الشرق الأوسط".. شاهد ماذا قال ترامب عن مساحة إسرائيل؟

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل دولة صغيرة، وأشار إلى أن مكتبه هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل.

وتابع ترامب خلال حديثه من البيت الأبيض: "هذا ليس بالأمر الجيد. إنها قطعة صغيرة من الأرض. وما فعلته إسرائيل كان "مدهشًا".

🇺🇸🇮🇱TRUMP ON THE ANNEXATION OF WEST BANK:



"It's a small country. My desk is the Middle East, and the top of the pen is Israel. That's not good. It's a small piece of land.



What Israel did is "amazing".



pic.twitter.com/BwQbyJIlB6