بعد قرار ترامب بإغلاقها.. وكالة التنمية الدولية الأمريكية تبلغ موظفيها بعدم الذهاب إلى مقرها

واشنطن- (أب )



أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليمات لموظفي الوكالة بعدم التوجه إلى مقرها اليوم الإثنين، وفقا لإشعار تم توزيعه عليهم، بعد تصريح إيلون ماسك بموافقة الرئيس دونالد ترامب على إغلاق الوكالة.

وقال موظفون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهم تتبعوا 600 موظف أبلغوا عن منعهم من الوصول إلى أنظمة الحواسب الخاصة بالوكالة خلال الليل.

وتلقى الأشخاص الذين ما زالوا متصلين بالنظام رسائل بريد إلكتروني في نظام الوكالة تفيد بأنه "بناء على توجيهات قيادة الوكالة"، سيتم إغلاق مبنى المقر الرئيسي "أمام موظفي الوكالة اليوم الاثنين."

وجاءت هذه التطورات بعد أن قال ماسك، الذي يقود مراجعة مدنية استثنائية للحكومة الفيدرالية بموافقة الرئيس الجمهوري، صباح اليوم الاثنين، إنه تحدث مع ترامب بشأن وكالة المساعدات والتنمية الأمريكية التي تعمل منذ ستة عقود "ووافق على أننا يجب أن نغلقها".