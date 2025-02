فيديو- احتجاجات في كاليفورنيا وتكساس ضد خطط ترامب لترحيل المهاجرين

(وكالات)

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجات حاشدة رفضًا لخطط الترحيل الجماعي التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذها، حيث خرج الآلاف إلى شوارع جنوب كاليفورنيا، مطالبين بإصلاح قوانين الهجرة ووضع حد للممارسات التي تستهدف المهاجرين.

Protests Erupt in Times Square Against Immigration Policies



Demonstrations are taking place in Times Square in response to President Trump's mass deportation policies. Protestors are voicing concerns over the impact of the administration's actions on immigrant communities. The… pic.twitter.com/rdmElSdkIY