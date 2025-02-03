فيديو- احتجاجات في كاليفورنيا وتكساس ضد خطط ترامب لترحيل المهاجرين

(وكالات)

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجات حاشدة رفضًا لخطط الترحيل الجماعي التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذها، حيث خرج الآلاف إلى شوارع جنوب كاليفورنيا، مطالبين بإصلاح قوانين الهجرة ووضع حد للممارسات التي تستهدف المهاجرين.

Protests Erupt in Times Square Against Immigration Policies



Demonstrations are taking place in Times Square in response to President Trump's mass deportation policies. Protestors are voicing concerns over the impact of the administration's actions on immigrant communities. The… pic.twitter.com/rdmElSdkIY — The Kind Joe (@TheKindJoe) February 2, 2025

وتجمع المحتجون في شارع أولفيرا التاريخي بلوس أنجلوس، قبل أن يسيروا نحو مبنى البلدية، رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "لا أحد غير قانوني"، وبحلول الظهيرة، أغلق المتظاهرون جميع حارات الطريق السريع 101، ما أدى إلى اختناق مروري استمر لأكثر من خمس ساعات قبل إعادة فتح الطريق بالكامل، وفقًا لما أعلنه الليفتنانت مات جوتيريز من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا.

وعلى الرغم من شل الحركة المرورية، أكدت السلطات عدم تسجيل أي اعتقالات، بينما شهدت مدن أخرى في الولاية، مثل ريفرسايد وسان دييجو، مظاهرات مماثلة، حيث أطلق السائقون صفارات سياراتهم دعمًا للمتظاهرين.

Protests in California: Flags and Fire Amid Deportation Debate



Tensions flare in California as protests against deportations lead to intense demonstrations, including the burning of an American flag. As immigration issues continue to dominate national conversation, what role do… pic.twitter.com/fzLiwt0tSd — The Kind Joe (@TheKindJoe) February 2, 2025

وامتدت الاحتجاجات إلى ولاية تكساس، حيث تجمع المتظاهرون في وسط مدينة دالاس، منددين بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وسط تصاعد المخاوف من تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.