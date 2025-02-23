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صورة رونالدو بالزي السعودي مع بن سلمان تشعل تفاعلًا على "إكس"

03:33 م الأحد 23 فبراير 2025

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وكالات

تفاعل رواد منصة "إكس" تويتر سابقًا مع لقطة مصورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان ولي العهد السعودي ورونالدو حضرا حفل سباق الخيل على كأس السعودية 2025، مساء السبت، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وأثارت الصورة تفاعل المتابعين، حيث ظهر كريستيانو رونالدو مرتديًا الزي الوطني السعودي ويقف مع الأمير محمد بن سلمان، إذ بدا كأنه يستمع لحديثه، في لفتة لاقت إشادة واسعة، خاصةً أنها جاءت تزامنًا مع احتفالات المملكة بـيوم التأسيس.

وقال النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عامًا، عبر حسابه، عن لقائه بولي العهد السعودي: "سعدت بالاحتفال بيوم التأسيس مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشرفت بحضور حفل سباق كأس السعودية للخيول في الرياض".

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