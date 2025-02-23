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بوتين يتعهد بتزويد القوات الروسية بأسلحة أكثر حداثة

11:58 ص الأحد 23 فبراير 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- (د ب أ)

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتزويد القوات الروسية بأسلحة وتقنيات أكثر حداثة، قبل يوم واحد من حلول الذكرى الثالثة للهجوم الشامل لموسكو لأوكرانيا.

وقال بوتين، اليوم الأحد، في رسالة بالفيديو بمناسبة "عيد المدافع عن أرض الآباء"، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية في روسيا "أشكر جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة على روحهم القتالية وتصميمهم على النصر".

ويطلق الكرملين رسميا على الغزو الروسي لأوكرانيا "العملية العسكرية الخاصة".

وقال بوتين "اليوم، وفي سياق التغيرات السريعة في العالم، فإن مسارنا الاستراتيجي لتعزيز القوات المسلحة وتطويرها يظل دون تغيير".

وأضاف بوتين أن تزويد الجنود بأسلحة جديدة يمثل أولوية لروسيا بناء على الخبرة والمتطلبات في ساحة المعركة.

وتأتي تصريحات بوتين قبل مؤتمر صحفي كبير يعتزم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عقده اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يلخص الأوضاع على خط الجبهة.

ويأتي المؤتمر الذي سيعقده زيلينسكي بعد أيام من انتقاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للرئيس الأوكراني، في تغيير جذري للسياسة الأمريكية، حيث وصفه بأنه "دكتاتور" لأنه ألغى الانتخابات بسبب الحرب التي بدأها بوتين في 22 فبراير 2024.

ومع استمرار تقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا، يقدر خبراء مستقلون أن الجيش الروسي وحده تكبد 95 ألف جندي على الأقل.

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