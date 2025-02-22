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أمريكا تعلن مقتل القيادي بتنظيم القاعدة وسيم تحسين في سوريا

02:32 م السبت 22 فبراير 2025

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وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها قتلت قيادي في تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في ضربة جوية بشمال غربي سوريا.

وأفادت القيادة الأمريكية في بيان، بأن القيادي هو وسيم بيرقدار، مضيفة أن قواتها استهدفت بضربة جوية سيارة كان يستقلها بيرقدار، أمس الجمعة.

ونشرت القيادة الأمريكية بيان على منصة "إكس"، قالت فيه: "في 21 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دقيقة في شمال غربي سوريا؛ ما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة حراس الدين (الإرهابية)، التابعة لتنظيم القاعدة".

وأضافت: "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية المستمر، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا قوله: "سوف نستمر في ملاحقة وتدمير أي تهديد إرهابي بلا هوادة بغض النظر عن مكانه لحماية بلادنا والبلدان الحليفة والشريكة".

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