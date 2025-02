أمريكا تعلن مقتل القيادي بتنظيم القاعدة وسيم تحسين في سوريا

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها قتلت قيادي في تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في ضربة جوية بشمال غربي سوريا.

وأفادت القيادة الأمريكية في بيان، بأن القيادي هو وسيم بيرقدار، مضيفة أن قواتها استهدفت بضربة جوية سيارة كان يستقلها بيرقدار، أمس الجمعة.

ونشرت القيادة الأمريكية بيان على منصة "إكس"، قالت فيه: "في 21 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دقيقة في شمال غربي سوريا؛ ما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة حراس الدين (الإرهابية)، التابعة لتنظيم القاعدة".

CENTCOM Forces Kill an Al Qaeda Affiliate, Hurras al-Din, Leader in Northwest Syria



On Feb. 21, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, killing Wasim Tahsin Bayraqdar, a senior leadership facilitator of the terrorist organization… pic.twitter.com/8daB0kqqOm