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"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)

01:35 م السبت 22 فبراير 2025
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    مراسم تسليم أسرى الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (4)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (5)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (2)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (3)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى (1)
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    تسليم الدفعة السابعة من الاسرى
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كتب- محمود عبدالرحمن:

في مشاهد مثيرة لافتة للأنظار، شهدت مراسم تسليم الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح صباح اليوم السبت مواقف وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها شكلت إحراجًا للاحتلال الإسرائيلي.

المشهد الأول

أقدم أحد الأسرى الإسرائيليين على تقبيل رأس مقاتلي حركة "حماس" أثناء مراسم التسليم، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل.

حيث أظهر الفيديو المتداول الأسير وهو يقبل رأس مقاتلي المقاومة أكثر من مرة وسط سعادة بدت عليه، ما أثار موجة من السخرية والدهشة بين المتابعين.

المشهد الثاني

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة استعراض حركة حماس للأسلحة التي غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وفي الفيديو، الذي تم نشره اليوم، ظهر مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة خلال عملية تسليم الأسرى في رفح.

المشهد الثالث

قالت القناة الـ 12 العبرية إن مقاتلي حركة "حماس" رفعوا يافطة في مسرح تسليم الأسرى مكتوب عليها مقولة مشهورة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "فقط الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى".

وأضافت اليافطة: "إهدأ يا نتنياهو ولا تنضغط".

المشهد الرابع

شهد موقع تسليم الدفعة السابعة من تبادل الأسرى في مدينة رفح رسائل جديدة من حركة حماس إلى إسرائيل.

إذ رفعت لافتة في ساحة تسليم الأسرى الإسرائيليين عليها علم فلسطين وقبضة يد، مكتوب عليها: "اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء".

وتم رفع لافتات على المنصة تحمل رسائل أخرى مثل: "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنها المقاتلون في السابع من أكتوبر.

وتضمنت اللافتات صورة قبة الصخرة في القدس المحتلة وصور السهم الأحمر المقلوب الذي استخدمته حماس في استهداف الدبابات الإسرائيلية.

المشهد الخامس

ظهور أحد المقاتلين الذي فقد عينه في إحدى المعارك، لكنه ما زال قابضًا على سلاحه، في مشهد يعكس الصمود والتفاني في الدفاع عن القضية، بينما ظهر مقاتل آخر فقد قدمه في المعركة، لكنه لم يتخل عن سلاحه، بل واصل الوقوف بثبات، مما أظهر عزيمته القوية وإصراره على مواصلة النضال.

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