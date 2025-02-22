"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)

كتب- محمود عبدالرحمن:

في مشاهد مثيرة لافتة للأنظار، شهدت مراسم تسليم الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح صباح اليوم السبت مواقف وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها شكلت إحراجًا للاحتلال الإسرائيلي.

المشهد الأول

أقدم أحد الأسرى الإسرائيليين على تقبيل رأس مقاتلي حركة "حماس" أثناء مراسم التسليم، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل.

🌐 صور | لحظة تقبيل جندي أسير من جيش الاحتلال لرؤوس مقاتلي كتـائب القـسام أثناء مراسم الإفراج عنه ضمن صفقة طوفان الأحرار pic.twitter.com/aK7i3oc5pk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 22, 2025

حيث أظهر الفيديو المتداول الأسير وهو يقبل رأس مقاتلي المقاومة أكثر من مرة وسط سعادة بدت عليه، ما أثار موجة من السخرية والدهشة بين المتابعين.

Israeli hostage freed in a prisoner exchange kisses Hamas fighter on the head. pic.twitter.com/MmdjfY487D — Clash Report (@clashreport) February 22, 2025

المشهد الثاني

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة استعراض حركة حماس للأسلحة التي غنمتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر.

📹 أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح



عناصر "كتائب القسام" يحملون ويضعون على منصة التسليم أسلحة إسرائيلية اغتنموها من الجنود الإسرائيليين الذين أسرتهم أو قتلتهم خلال الحرب على غزة.



وستجري عملية التسليم في مكانين: الأول في رفح جنوبي قطاع غزة، والثاني في النصيرات وسط… pic.twitter.com/NTwUSYqoBB — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025

وفي الفيديو، الذي تم نشره اليوم، ظهر مقاتلو كتائب القسام وهم يحملون الأسلحة خلال عملية تسليم الأسرى في رفح.

المشهد الثالث

قالت القناة الـ 12 العبرية إن مقاتلي حركة "حماس" رفعوا يافطة في مسرح تسليم الأسرى مكتوب عليها مقولة مشهورة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "فقط الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى".

وأضافت اليافطة: "إهدأ يا نتنياهو ولا تنضغط".

المشهد الرابع

شهد موقع تسليم الدفعة السابعة من تبادل الأسرى في مدينة رفح رسائل جديدة من حركة حماس إلى إسرائيل.

إذ رفعت لافتة في ساحة تسليم الأسرى الإسرائيليين عليها علم فلسطين وقبضة يد، مكتوب عليها: "اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء".

"اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء"..



لافتة رفعتها المـــقاومة في ميدان تسليم أسرى الاحتلال برفح. pic.twitter.com/thddtvCPdb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

وتم رفع لافتات على المنصة تحمل رسائل أخرى مثل: "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنها المقاتلون في السابع من أكتوبر.

"اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء"..



لافتة رفعتها المـــقاومة في ميدان تسليم أسرى الاحتلال برفح. pic.twitter.com/thddtvCPdb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2025

وتضمنت اللافتات صورة قبة الصخرة في القدس المحتلة وصور السهم الأحمر المقلوب الذي استخدمته حماس في استهداف الدبابات الإسرائيلية.

المشهد الخامس

ظهور أحد المقاتلين الذي فقد عينه في إحدى المعارك، لكنه ما زال قابضًا على سلاحه، في مشهد يعكس الصمود والتفاني في الدفاع عن القضية، بينما ظهر مقاتل آخر فقد قدمه في المعركة، لكنه لم يتخل عن سلاحه، بل واصل الوقوف بثبات، مما أظهر عزيمته القوية وإصراره على مواصلة النضال.