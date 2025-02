"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)

كتب- محمود عبدالرحمن:

في مشاهد مثيرة لافتة للأنظار، شهدت مراسم تسليم الدفعة السابعة من صفقة التبادل في رفح صباح اليوم السبت مواقف وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها شكلت إحراجًا للاحتلال الإسرائيلي.

أقدم أحد الأسرى الإسرائيليين على تقبيل رأس مقاتلي حركة "حماس" أثناء مراسم التسليم، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل.

حيث أظهر الفيديو المتداول الأسير وهو يقبل رأس مقاتلي المقاومة أكثر من مرة وسط سعادة بدت عليه، ما أثار موجة من السخرية والدهشة بين المتابعين.

Israeli hostage freed in a prisoner exchange kisses Hamas fighter on the head. pic.twitter.com/MmdjfY487D