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دبلوماسي أوروبي: التحالف عبر الأطلسي انتهى وبوتين وترامب تحالفا لتدمير أوروبا

11:18 م الأربعاء 19 فبراير 2025

ترامب وبوتين

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وكالات

قالت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسي أوروبي، الأربعاء، إن التحالف عبر الأطلسي انتهى وهناك الآن تحالف بين رئيسين روسي وأمريكي لتدمير أوروبا.

ونقلت المجلة عن مسؤول بولندي كبير، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" أو تقسيم أوروبا، بل يريد من أوروبا أن تتحمل مزيدا من المسؤولية عن أمنها لتعزيز الناتو.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن وزراء بريطانيين، أن رئيس الوزراء كير ستارمر يتجنب إغضاب ترامب ويسعى ليصبح جسرا بين واشنطن وأوروبا.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، بأن رئيس الوزراء البريطاني اتصل بزيلينسكي وأعرب عن دعمه له كزعيم منتخب ديمقراطيا في أوكرانيا، موضحة أن ستارمر قال لزيلينسكي إن تعليق الانتخابات أثناء الحرب معقول كما فعلت بريطانيا بالحرب العالمية الثانية.

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