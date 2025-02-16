من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون.. ترامب يثير جدلا باستخدام مقولة نابليون

واشنطن - (د ب أ)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات بعدما استخدم اقتباسا تم إعادة صياغته يعود للإمبراطور الفرنسي نابليون الذي توج نفسه إمبراطورا، مشيرا إلى أنه فوق القانون.

وكتب ترامب عبر منصة " إكس" "الذي ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون".

وأثار منشور ترامب انتقادات من جانب الديمقراطيين، حيث قال النائب آدم شيف عن ولاية كاليفورنيا " يتحدث مثل ديكتاتور حقيقي".

ويواجه ترامب، الذي تولى الرئاسة الأمريكية لفترة ثانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فقط، انتقادات بسبب أسلوبه في الحكم.

ومازال نابليون، الذي توفي في المنفى في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي عام 1821، يثير انقساما بين الفرنسيين حتى يومنا هذا. فالبعض يراه شخصية إصلاحية ومؤسس المؤسسات المهمة، في حين يراه آخرون حاكما سلطويا.