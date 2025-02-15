ترامب يضع صورة اعتقاله أمام مكتبه بالبيت الأبيض

وكالات

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر أحد موظفي البيت الأبيض مقطع فيديو للصورة المعلقة على الحائط بجانب باب المكتب البيضاوي.

HAPPY VALENTINE’S DAY! WELCOME TO THE BEAUTIFUL OVAL OFFICE @WHITEHOUSE❤️… pic.twitter.com/XGrW3Uu9H0 — Dan Scavino (@Scavino47) February 14, 2025

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره مساعد الرئيس ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، والذي ظهرت فيه الصورة الجنائية التي التُقِطت لدونالد ترامب في أغسطس 2023.

وكان دونالد جونيور، نجل ترامب، قد علق آنذاك على صورة والده الجنائية التي نشرتها الشرطة الأمريكية ودخلت التاريخ باعتبارها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي، قائلًا "مرحبًا الدولة العميقة – إنه قادم لكم.. نراكم في 20 يناير 2025"، وذلك بتدوينة على صفحته بمنصة "إكس".

الرئيس ترامب يضع صورة اعتقاله الجنائية في سجن مقاطعة فولتن خارج المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. pic.twitter.com/nKX0iC5mIu — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 14, 2025

ووفقًا لسجلات السجن آنذاك، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن مقاطعة فولتن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصماته والتقطت له صور فوتوجرافية، وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجهًا إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

🚨🚨🚨 ترامب يضع صورة اعتقاله الشهيرة في سجن مقاطعة فولتن خارج المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. pic.twitter.com/e9h4KMVyQm — hoda jannat (@Hodanat) February 14, 2025

وكان ترامب قد سلم نفسه إلى السلطات الأمريكية، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن عام 2020.