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ترامب يضع صورة اعتقاله أمام مكتبه بالبيت الأبيض

07:25 م السبت 15 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر أحد موظفي البيت الأبيض مقطع فيديو للصورة المعلقة على الحائط بجانب باب المكتب البيضاوي.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره مساعد الرئيس ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، والذي ظهرت فيه الصورة الجنائية التي التُقِطت لدونالد ترامب في أغسطس 2023.

وكان دونالد جونيور، نجل ترامب، قد علق آنذاك على صورة والده الجنائية التي نشرتها الشرطة الأمريكية ودخلت التاريخ باعتبارها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي، قائلًا "مرحبًا الدولة العميقة – إنه قادم لكم.. نراكم في 20 يناير 2025"، وذلك بتدوينة على صفحته بمنصة "إكس".

ووفقًا لسجلات السجن آنذاك، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن مقاطعة فولتن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصماته والتقطت له صور فوتوجرافية، وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجهًا إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

وكان ترامب قد سلم نفسه إلى السلطات الأمريكية، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن عام 2020.

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