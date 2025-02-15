الناتو: سنضطر لزيادة إنفاقنا الدفاعي لأكثر من 3% من الناتج المحلي

وكالات

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم السبت، إن الدول الأعضاء ستضطر لزيادة إنفاقها الدفاعي أكثر بكثير من 3% من الناتج المحلي.

وأكد روته، أن أعضاء الحلف العسكري الأوروبيين لم يدفعوا ما يكفي على مدى 40 عاما وواشنطن تطالب بإعادة التوازن في الإنفاق.

وأوضح روته، أن واشنطن تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي للحلف وبالتالي فهو منظمة أمريكية.

وأشار روته أمس الأول الخميس، إلى أن حلف الناتو لا ينفق ولا ينتج عسكريا كما ينبغي وهذه مشكلة جماعية للحلف، لافتا إلى أن روسيا تنتج من الذخيرة والأسلحة كل ثلاثة أشهر ما ننتجه كحلف في عام واحد.

وفي اليوم نفسه، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث التزام بلاده بتعزيز قوة حلف الناتو، مشددًا على ضرورة بناء تحالف "أكثر قوة وأكثر فتكًا".

ودعا الوزير القادة الأوروبيين إلى تحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن قارتهم، مشيرًا إلى ضرورة زيادة مساهمات الدول الأوروبية في الحلف إلى 5% من ناتجها المحلي، مشددا على أن رفع الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية يجب أن يكون أولوية ملحة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلفه بمهمة تحقيق السلام من خلال القوة، مؤكدًا أن ترامب "لن يسمح بأن تتحول الولايات المتحدة لدولة يستغلها الجميع".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي وسلمي يحقق "سلامًا دائمًا"، لكنه أشار إلى أن أيًا من الطرفين لن يحصل على كل ما يريده في المفاوضات.

وأضاف أن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 "ليست خيارًا مطروحًا، لكنها في الوقت نفسه لا تعني تقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ولفت إلى أن مستقبل التمويل الأمريكي لأوكرانيا قد يكون مطروحًا على طاولة المفاوضات، مشددًا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي قرارات تتعلق بعدد قواتها في أوروبا.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده الكامل بحلف الناتو، لكنه شدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها عبر زيادة إنفاقها الدفاعي.