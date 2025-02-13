بالحلوى والأعلام.. استقبال شعبي للملك عبدالله الثاني في عمان بعد لقاء ترامب

وكالات

أظهرت مشاهد وصور نشرتها وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، توافد آلاف المواطنين الأردنيين إلى العاصمة عمان من أجل استقبال الملك عبد الله الثاني بعد زيارته إلى الولايات المتحدة التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهر ألاف الأردنيين بينما ينتظرون على جانبي الطريق حاملين الأعلام لاستقبال العاهل الأردني، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كذلك، أظهرت مقاطع فيديو، عمليات نقل المواطنين بالحافلات من أنحاء المملكة الهاشمية ضمن الاستعدادات الشعبية لاستقبال الملك عبد الله الثاني.

الفعاليات الشعبية في جميع محافظات المملكة تتجهز مبكراً باتجاه العاصمة عمان لاستقبال جلالة الملك بعدسة مندوبي إذاعة الامن العام في المحافظات . #معك_سيدنا #مع_الملك #الاردن pic.twitter.com/9bgYMYyvPK — Dema Al-Hourani (@Al_horaniDeeem) February 13, 2025

وكان نشطاء أطلقوا دعوات لخروج المواطنين من أجل استقبال العاهل الأردني خلال عودته من واشنطن، بعد تصريحات صحفية تسببت في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة.