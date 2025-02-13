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بالحلوى والأعلام.. استقبال شعبي للملك عبدالله الثاني في عمان بعد لقاء ترامب

12:10 م الخميس 13 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    آلاف الأردنيين يستقبلون الملك عبدالله الثاني خلال عودته من واشنطن
  • عرض 4 صورة
    آلاف الأردنيين يستقبلون الملك عبدالله الثاني خلال عودته من واشنطن
  • عرض 4 صورة
    آلاف الأردنيين يستقبلون الملك عبدالله الثاني خلال عودته من واشنطن
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وكالات

أظهرت مشاهد وصور نشرتها وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، توافد آلاف المواطنين الأردنيين إلى العاصمة عمان من أجل استقبال الملك عبد الله الثاني بعد زيارته إلى الولايات المتحدة التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهر ألاف الأردنيين بينما ينتظرون على جانبي الطريق حاملين الأعلام لاستقبال العاهل الأردني، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كذلك، أظهرت مقاطع فيديو، عمليات نقل المواطنين بالحافلات من أنحاء المملكة الهاشمية ضمن الاستعدادات الشعبية لاستقبال الملك عبد الله الثاني.

وكان نشطاء أطلقوا دعوات لخروج المواطنين من أجل استقبال العاهل الأردني خلال عودته من واشنطن، بعد تصريحات صحفية تسببت في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة.

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الأردن الملك عبدالله الثاني واشنطن
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