بالحلوى والأعلام.. استقبال شعبي للملك عبدالله الثاني في عمان بعد لقاء ترامب
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وكالات
أظهرت مشاهد وصور نشرتها وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، توافد آلاف المواطنين الأردنيين إلى العاصمة عمان من أجل استقبال الملك عبد الله الثاني بعد زيارته إلى الولايات المتحدة التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بدء توافد المواطنيين من المحافظات إلى عمان لاستقبال الملك وولي العهد#عمون #الاردن #لا_للتوطين #لا_للوطن_ألبديل #مع_الملك pic.twitter.com/aUK655jVCO— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) February 13, 2025
وظهر ألاف الأردنيين بينما ينتظرون على جانبي الطريق حاملين الأعلام لاستقبال العاهل الأردني، وسط إجراءات أمنية مشددة.
استعدادات شعبية لاستقبال الملك وولي العهد من السلط #صحيفة_الرأي #الأردن #السلط #مع_الملك #مع_سيدنا https://t.co/i0pAqtfROD pic.twitter.com/NLSrXMOAx5— الرأي - أخبار الأردن (@alrai) February 13, 2025
كذلك، أظهرت مقاطع فيديو، عمليات نقل المواطنين بالحافلات من أنحاء المملكة الهاشمية ضمن الاستعدادات الشعبية لاستقبال الملك عبد الله الثاني.
الفعاليات الشعبية في جميع محافظات المملكة تتجهز مبكراً باتجاه العاصمة عمان لاستقبال جلالة الملك بعدسة مندوبي إذاعة الامن العام في المحافظات . #معك_سيدنا #مع_الملك #الاردن pic.twitter.com/9bgYMYyvPK— Dema Al-Hourani (@Al_horaniDeeem) February 13, 2025
وكان نشطاء أطلقوا دعوات لخروج المواطنين من أجل استقبال العاهل الأردني خلال عودته من واشنطن، بعد تصريحات صحفية تسببت في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة.
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