الخارجية الصينية: نرحب بتعزيز الاتصالات والحوار بين موسكو وواشنطن

وكالات

قال وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الخميس، إن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة الأوكرانية.

وأعربت الخارجية الصينية، عن ترحيب بكين بتعزيز الاتصالات والحوار بين روسيا والولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، بأن مسؤولين صينيين قدموا مقترحا لفريق الرئيس دونالد ترامب عبر وسطاء لعقد قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت المصادر، إلى أن العرض الصيني يقترح عقد قمة أمريكية روسية دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن المقترح الصيني ليس قابلا للتطبيق.

بينما أكد مسؤولون أوروبيون، أن التنازلات الأمريكية بشأن أوكرانيا أفقدت ترامب نفوذه قبل المحادثات.

كانت وكالة "رويترز" البريطانية قالت، مساء الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت لأكثر من ساعة.

وأشارت إلى أن ترامب يقول إنه من المحتمل أن يلتقي ببوتين في السعودية، موضحا أن اللقاء سيضم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت الوكالة البريطانية، إلى أن ترامب يقول إنه لم يلتزم بالذهاب إلى أوكرانيا، كما يقول إنه يريد للحرب أن تنتهي وألا يعود القتال بعد 6 أشهر.

وذكرت، أن ترامب يقول إنه لا يعتقد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر عملي، مؤكدا أن على أوكرانيا صنع السلام.

وقال ترامب، إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيذهب إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة أموال الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها.