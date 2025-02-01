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الهيئة تكشف عن الصندوق الأسود للمروحية العسكرية

03:07 ص السبت 01 فبراير 2025

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكالات

أعلنت هيئة سلامة النقل الأمريكية اليوم عن العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة مدنية في واشنطن.
أفادت الهيئة بأن عملية البحث والتحقيق قد شُهِدت جهودًا مكثفة لاستخراج وفحص الصندوق الأسود، ما سيساهم في كشف ملابسات الحادث.
أوردت قناة القاهرة الإخبارية أن الحادث وقع في ظروف غير واضحة أدت إلى تصادم المروحية بالطائرة، مما أثار قلق السلطات والمجتمع.
أكّد المسؤولون أن محتويات الصندوق الأسود ستُحلل لتحديد أسباب التصادم وتقييم سلسلة الإجراءات المتبعة قبل الحادث، وسط استمرار التحقيقات.
أسهم هذا الاكتشاف في تقديم خطوات أولية نحو فهم تفاصيل الحادث، ما يعزز جهود الرقابة وتطبيق معايير السلامة الجوية.

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هيئة سلامة النقل الأمريكية الصندوق الأسود للمروحية العسكرية
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