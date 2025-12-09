كتب-عبدالله محمود:

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، رفض المقاومة تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، التي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة.

وقال القيادي في حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى.

وأوضح بدران، أن الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر في امتداد للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق.

وأضاف القيادي بحركة حماس،: "أن أي نقاش حول المرحلة الثانية يجب أن يسبقه ضغط من الوسطاء والولايات المتحدة على الاحتلال لضمان التطبيق الكامل لبنود المرحلة الأولى".