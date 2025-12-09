إعلان

حماس: نرفض تصريحات زامير التي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة

كتب : مصراوي

01:40 م 09/12/2025

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، رفض المقاومة تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، التي ادعى فيها أن الخط الأصفر يمثل حدود غزة الجديدة.

وقال القيادي في حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى.

وأوضح بدران، أن الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر في امتداد للأعمال العسكرية التي كان يفترض أن تتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق.

وأضاف القيادي بحركة حماس،: "أن أي نقاش حول المرحلة الثانية يجب أن يسبقه ضغط من الوسطاء والولايات المتحدة على الاحتلال لضمان التطبيق الكامل لبنود المرحلة الأولى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس إيال زامير حدود غزة الجديدة جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة