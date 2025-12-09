روسيا تُعلق الرحلات الجوية في 4 مطارات.. وتُحذر من هجمات المسيرات



وكالات

أصدرت مناطق عدة في جنوب روسيا وغربها تحذيرات من هجمات محتملة بطائرات مسيرة، وعلقت 4 مطارات في الجنوب عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية روسافياتسيا، إن القيود المؤقتة في مطارات فلاديكافكاز وجروزني وماجاس أثرت على الرحلات القادمة والمغادرة.

وذكر حاكم أوسيتيا الشمالية سيرجي مينيايلو، أن بلدة جنوبية أخرى، هي موزدوك، التي تضم مطارا عسكريا، أغلقت مجالها الجوي أيضا.

وقال قادة 3 مناطق روسية، هي: "فورونيج، وأوسيتيا الشمالية، وقبردينو-بلقاريا"، إنهم يواجهون تهديدات بهجمات الطائرات المسيرة.

وأفاد ألكسندر جوسيف حاكم فورونيج، إن على السكان الاحتماء في الداخل والابتعاد عن النوافذ.

وأضاف المسؤولون الإقليميون، أنهم قد يواجهون أيضا بطئا في اتصالات الهاتف والإنترنت.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات استغرقت 4 ساعات الأسبوع الماضي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص وجاريد كوشنر صهر ترامب في الكرملين، قال يوري أوشاكوف: "إن مشكلات تتعلق بالأراضي طرحت للنقاش".

وبدا أن الكرملين يشير بذلك إلى مطالبات روسيا بالسيادة على دونباس بأكملها رغم أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع تقريبا من المنطقة.

وتعترف كل دول العالم تقريبا بأن دونباس جزء من أوكرانيا.

ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تسليم باقي دونيتسك سيكون غير قانوني دون استفتاء كما سيعطي روسيا قدرة على شن هجمات بعمق أكبر في أوكرانيا في المستقبل.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن أوشاكوف قوله: "إن على الولايات المتحدة إجراء تغييرات جادة وجذرية على مقترحهم بشأن بأوكرانيا، لكنه لم يوضح طبيعة التغييرات التي تريد موسكو من واشنطن إدخالها.

وقال زيلينسكي، إنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة وجوهرية مع ويتكوف وكوشنر، إذ ذكر الكرملين يوم الجمعة أنه يتوقع أن يتولى كوشنر العمل الرئيسي في صياغة اتفاق محتمل، وفقا للغد.