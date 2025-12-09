ترامب يُهدد المكسيك بزيادة الرسوم 5% بسبب النزاع على المياه



وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية 5% على المكسيك، ذا لم توفر المزيد من المياه على الفور لمساعدة المزارعين في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة".

وقال: "المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأمريكيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها".

واتهم ترامب المكسيك بانتهاك معاهدة لتقاسم المياه تلزمها بإرسال 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو جراندي عبر شبكة من السدود والخزانات المترابطة كل 5 سنوات.

وقال ترامب في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بما حجمه 800 ألف فدان من المياه بسبب انتهاكات المعاهدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضاف: "المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأمريكيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها، ولهذا السبب أجزت فرض رسوم جمركية 5% على المكسيك إذا لم تفرج عن هذه المياه على الفور".

وأضاف أن نقص المياه يضر بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس، وفقا للغد.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الاقتصاد المكسيكية بعد على طلب التعليق.

وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز في أبريل، إن المكسيك وافقت على زيادة شحناتها من المياه إلى تكساس للمساعدة في سد النقص بموجب معاهدة عام 1944.

وتقول المكسيك، إنها تعاني من ظروف جفاف تضغط على مواردها المائية.

وفي سياق أخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيسمح لشركة إنفيديا بتصدير رقائق إتش200 إلى عملاء معتمدين في الصين ودول أخرى، وذلك بموجب شروط تراعي اعتبارات الأمن القومي.