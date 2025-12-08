الرياض ( د ب أ)

جددت المملكة العربية السعودية وقطر اليوم الاثنين عزمهما مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.

وقال البيان الختامي المشترك، الذي صدر عقب الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري في الرياض، برئاسة مشتركة من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الجانبين السعودي والقطري تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان أن الجانب السعودي ثمن مصادقة دولة قطر الشقيقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة.

واستقبل ولي العهد السعودي أمير قطر بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات ،وفقا للبيان.

وأكد الجانبان السعودي والقطري، عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها.

وأشاد الجانبان السعودي والقطري، بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات المتبادلة لولي العهد السعودي وأمير دولة قطر من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.

وترأس ولي العهد السعودي وأمير قطر في العاصمة الرياض أعمال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة في قصر اليمامة.