ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 914

كتب : مصراوي

09:54 ص 07/12/2025

فيضانات - ارشيفية

(د ب أ)

أكدت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في مدينة باندا أتشيه ارتفاع حصيلة القتلى في أعقاب الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ثلاث مقاطعات في جزيرة سومطرة إلى 914.

وقال مركز البيانات والمعلومات والاتصالات التابع للوكالة أنه حتى بعد ظهر أمس السبت، بلغ عدد القتلى 914، بزيادة 47 عن إجمالي 867"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وسجلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى، وهو 359، تليها مقاطعة سومطرة الشمالية (329 قتيلا)، ثم سومطرة الغربية (226)، وتكثف فرق الاستجابة جهود البحث والإنقاذ لتقليص عدد الضحايا.

وفي مختلف أنحاء المقاطعات الثلاث، مازال 389 شخصا في عداد المفقودين، طبقا لأحدث قائمة لفريق البحث والإنقاذ.

الفيضانات الانهيارات الأرضية إندونيسيا جزيرة سومطرة

