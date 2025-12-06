أفغانستان: مقتل 4 أشخاص في هجمات باكستانية على الحدود

كابول (د ب أ)

أفاد مصدر أفغاني، اليوم السبت، بأن 4 مدنيين قُتِلوا وأُصيب 4 آخرون بعدما شن الجيش الباكستاني هجمات على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، مما دفع حركة طالبان إلى الرد.

وقال المصدر، إن الجيش الباكستاني نفذ الهجوم الليلة الماضية واستمر حتى حوالي الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء.

وكتب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، أن الجانب الباكستاني شن هجمات مرة أخرى على أفغانستان في منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، مما دفع الحركة الأفغانية إلى الرد.

ولم يقدم المزيد من التفاصيل.