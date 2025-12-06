أوكرانيا: مقتل وإصابة 1180 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة

كييف (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في فبراير 2022، إلى نحو مليون و179 ألفا و790 فردا، من بينهم 1180 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11398 دبابة، و23688 مركبة قتالية مدرعة، و34874 نظام مدفعية، و1560 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 431 طائرة حربية، و347 مروحية، و87387 طائرة مسيرة، و4024 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و69037 من المركبات وخزانات الوقود، و4015 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.