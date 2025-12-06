إعلان

الدفاع الروسية: تدمير 114 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

كتب : مصراوي

10:26 ص 06/12/2025

طائرة مسيرة

موسكو (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 10 مناطق خلال الليلة الماضية.

وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 116 طائرة مسيرة أوكرانية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ونوه البيان إلى أن 29 منها تم تدميرها فوق مقاطعة ريازان، و27 فوق مقاطعة فورونيج، و23 فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة بيلغورود.

وأضاف: "كما أُسقطت 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، و3 فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و2 فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة تولا وواحدة أخرى فوق مقاطعة أوريول".

وبحسب سبوتنيك، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف ما وصفته بـ"زرع الرعب" في صفوف المدنيين.

وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية

