جيش الاحتلال: استهدفنا مُسلحَين اثنين اقتربا من جنودنا شمال غزة

كتب-عبدالله محمود:

05:47 م 05/12/2025

غارات الاحتلال الإسرائيلي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو استهدف مُسلحَين يحملان أجساما مشبوهة اقتربا من جنوده شمال قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وأطلقت الرصاص الحي، كما اقتحمت بلدة المغير في قضاء رام الله.

وأفادت وكالة "وفا"، بإصابة فلسطينيَين اثنين برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت معهم، إثر اقتحام مخيم الجلزون.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وانتشرت في حاراته وأزقته، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شابين أحدهما يبلغ من العمر (45 عاما) بالرصاص الحي في اليد، والآخر بالشظايا في القدم.

