البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ من إسرائيل

قال مسؤولان مطلعان لوكالة "رويترز"، إن المشرعين اليونانيين وافقوا في وقت متأخر من مساء الخميس على شراء 36 نظامًا للمدفعية الصاروخية من طراز بولس من إسرائيل مقابل نحو 650 مليون يورو (757.84 مليون دولار).

وأعلنت اليونان، أنها ستنفق نحو 28 مليار يورو (32.66 مليار دولار) بحلول عام 2036 لتحديث قواتها المسلحة مع خروجها من أزمة ديون بين عامي 2009 و2018 ومحاولة مواكبة منافستها التاريخية تركيا.

وقال مسؤول كبير مطلع على القضية لرويترز: "وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان في جلسة مغلقة على شراء أنظمة دفاع جوي صاروخي من طراز PULS".

وأكد مسؤول ثانٍ موافقة البرلمان، لافتًا إلى أن التكلفة ستتراوح بين 650 و700 مليون يورو.

وصرح مسؤولون بأن نظام PULS، الذي تصنعه شركة إلبيت الإسرائيلية، يصل مداه إلى 300 كيلومتر (190 ميلًا)، وسيساعد في حماية الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا والجزر اليونانية في بحر إيجة. وتتضمن الصفقة أيضًأ تصنيع مكونات النظام في اليونان.

وكانت رويترز قد ذكرت في نوفمبر أن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل بشأن هذه الأنظمة.

علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية

تتمتع اليونان وإسرائيل بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية، وأجريتا عدة تدريبات مشتركة في السنوات الأخيرة، وتديران مركزًا للتدريب الجوي في جنوب اليونان، بحسب "رويترز".

وتجري اليونان أيضًا محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاعية مضادة للطائرات والصاروخي بقيمة 3 مليارات يورو.