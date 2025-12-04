تعليق الحكومة الإسرائيلية عن مقتل ياسر أبو شباب.. ماذا قالت؟

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدرسيان، إن جثة الأسير الذي تم تسلمه تعود لمواطن تايلندي أسر في السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة أن إسرائيل لن تدخر جهدا حتى عودة جثمان الرقيب رون كفيلي.

وزعمت بدرسيان، في مؤتمر صحفي الخميس، أن حركة المقاومة حماس تنتهك وقف إطلاق النار بغزة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال سيرد بشكل مناسب على أي انتهاك.

وأوضحت متحدثة إسرائيل، أن اجتماع نائب رئيس السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مع مستشار ترمب وممثلين لبنانيين كان إيجابيا، مضيفة:"أن الاجتماع الذي تم مع مسؤولين لبنانيين تطور تاريخي ويدفع عجلة التعاون الاقتصادي".

وشددت بدرسيان، على ضرورة أن يتخلى حزب الله عن سلاحه، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان وضمان عدم إعادة تسلح الحزب.

وعلقت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية التعليق على مقتل زعيم ميليشيا ياسر أبو شباب خلال اشتباكات في رفح جنوبي غزة، قائلة: "لا يمكن التعليق على الأمر حتى الآن".