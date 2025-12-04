إعلان

العراق يدرج حزب الله والحوثيين على قائمة الإرهاب

كتب : محمود الطوخي

11:33 ص 04/12/2025

العراق

أدرجت الحكومة العراقية، جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، وحزب الله اللبناني، على قائمة الإرهاب في البلاد، بتهمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي.

وقالت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، إن لجنة حكومية أدرت قرارا بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المرتبطة بحزب الله والحوثيين.

في الوقت نفسه، شمل قرار الإدراج ما يزيد عن 100 شخص وكيان حول العالم على قائمة الإرهاب.

وذكرت اللجنة الحكومية، أن بعض من أُدرجوا على قائمة الإرهاب مُعاقبون من مجلس الأمن الدولي.

