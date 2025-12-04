قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن تقرير للنيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، إن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعانون من تجويع متعمد وسوء تغذية خطير.

وأفاد التقرير، بارتفاع عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين بشكل حاد إثر حملة اعتقالات واسعة النطاق في أكتوبر 2023، موضحا أن عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين وصل إلى نحو 23 ألف سجين في نهاية 2024 رغم أن الطاقة الاستيعابية للسجون هي 14500 سجين.

وأكدت التقارير، أن عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين زاد بمقدار 3 آلاف سجين خلال شهرين بعد أحداث 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن 90% من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين احتجزوا في زنازين تقل مساحتها عن 3 أمتار مربعة.

وأوضح التقرير، أن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين يظلون 23 ساعة في زنازين ضيقة ومزدحمة وسط ظروف صحية سيئة، كما أبلغوا عن تعرضهم للعنف الشديد والتنكيل الممنهج من قبل الحراس كأمر روتيني.

وذكر تقرير النيابة العامة الإسرائيلية، أن الجرب انتشر في بعض سجون الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بشكل وبائي وأصاب العديد منهم.