مساعدو ترامب يلتقون كبير مفاوضي أوكرانيا غدا في ميامي

(أ ب)

قال مصدر لوكالة اسوشيتد برس(أ ب)، إن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يلتقون غدا الخميس، مع كبير مفاوضي أوكرانيا في ميامي لإجراء مزيد من مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قال ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى لقاء جيدا مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر في موسكو بشأن خطة إنهاء حرب أوكرانيا.

ورفض ترامب كشف تفاصيل الاجتماع، قائلا:"لا يمكنني الآن الإفصاح عما نجم عن اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر".

وأكد ترمب، أن الاجتماع مع بوتين كان جيدا، لأنه يريد إنهاء الحرب والعودة للتجارة مع الولايات المتحدة.