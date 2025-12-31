السلطات الإيرانية: اعتقال عناصر فريق إرهابي في سراوان



وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، رصد وتوقيف فريق مرتبط بجماعات "إرهابية ومعادية"، في مدينة سراوان كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قوات حفظ الأمن.

ووفق ما أوردته وكالة إرنا نقلا عن العلاقات العامة لقيادة مقر فيلق القدس في جنوب شرق البلاد، فإن عملية التوقيف جاءت في سياق استمرار المناورات العملياتية، حيث تمكنت الأجهزة المختصة، عبر إجراءات استخباراتية دقيقة، من التعرف على هذا الفريق واعتقاله.

وأشار البيان إلى أن الفريق الموقوف كان مسؤولا، على مدار العام الماضي، عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في منطقة سراوان.

وجاء في البيان، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوفين اعترفوا بتخطيطهم وتنفيذهم عمليات اغتيال استهدفت عناصر قوات حفظ الأمن في سراوان، وذلك بتكليف مباشر من جماعات إرهابية ومعادية.

يشار إلى أن مدينة سراوان تتبع إداريا لمحافظة سيستان وبلوشستان، وتقع على مسافة 347 كيلومترا جنوب شرق مدينة زاهدان، مركز المحافظة، بمحاذاة الحدود مع باكستان، وفقا لروسيا اليوم.