إصابة الرئيس الأوكراني بالمرض بعد زيارة للولايات المتحدة ولقاء ترامب



وكالات

أصيب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بوعكة صحية بعد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة حيث تقابل مع الرئيس دونالد ترامب، وفقا لما أفاد به موقع NewsLIVE الإخباري الأوكراني.

نشر الموقع، تسجيلا صوتيا لحديث لزيلينسكي مع الصحفيين، وأثناء إجابته عن أحد الأسئلة، تعرض لنوبة سعال.

وقال زيلينسكي بعد ذلك: "أرجو المعذرة أصبت بنزلة برد"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي 28 ديسمبر، التقى ترامب بزيلينسكي في مقر إقامته مارالاجو في فلوريدا.

وعقب محادثاتهما الثنائية، أجرى ترامب وزيلينسكي محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.

قبل لقائه مع زيلينسكي، قال ترامب، إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.