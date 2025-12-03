قال المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتابع باهتمام ويدير اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد أمس الثلاثاء.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لشبكة (سي إن إن) في بيان للشبكة، أن ترامب شارك بفاعلية في الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، مضيفًة أن "الرئيس وفريقه المتميز يسلطون الضوء، خلال هذه الاجتماعات التاريخية، على سجل واسع من الإنجازات التي تحققت لصالح الشعب الأمريكي في إطار الجهود الرامية إلى جعل أمريكا عظيمة من جديد".

ويأتي ذلك بعد أن ظهر ترامب وكأنه نائم خلال كلمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أثناء اجتماع الرئيس مع فريقه في البيت الأبيض لمناقشة عدد من القضايا الداخلية، حيث مال إلى الخلف على كرسيه مغمض العينين، قبل أن يتحرك فجأة ليعود إلى وضعيته المستقيمة.

وفي تلك اللحظة، أطلق روبيو مزحة تتعلق بموسم تصفيات كرة القدم الجامعية، ما أثار ضحك الوزراء الحاضرين، بينما بدا ترامب غير منتبه للموقف ولم يتفاعل معه، إذ اكتفى بتحريك شفتيه ورفرفة عينيه، قبل أن يغفو مرة أخرى.

وخلال الاجتماع، أغلق ترامب عينيه عدة مرات، كما بدا أحيانًا وكأنه يحدق في ورقة موضوعة أمامه على الطاولة بطريقة توحي بأن عينيه مغمضتان.