إسرائيل: معبر رفح سيفتح في الأيام القادمة للمغادرين من قطاع غزة

كتب : محمد جعفر

11:20 ص 03/12/2025

معبر رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معبر رفح سيفتح في الأيام القادمة في وجه المغادرين من قطاع غزة، للسماح للفلسطينيين بالخروج.

ولم يذكر البيان الصادر عن هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تسهيل المساعدات إلى غزة، ما إذا كانت هناك أي قيود على من يتم السماح لهم بمغادرة غزة، كما لم يحدد البيان موعد فتح المعبر تحديدا.

ومن جهة أخرى، قالت إسرائيل إن "ما تم العثور عليه من بقايا رفات والتي عادت من غزة ليست بقايا أي من الأسيرين المتبقيين في القطاع.

وفي بيان، قال مكتب رئيس الوزراء إن الاختبارات الجنائية تم اكتمالها وتبين أن ما أعاده المسلحون الفلسطينيون أمس الثلاثاء لا علاقة له بأي من الرهينتين المقتولين، ولم تعلق حركة حماس على عملية تسليم الرهائن الأخيرة.

والأسيران المتبقيان في غزة هما ران جيفيلي وسودثيساك رينثالاك، ومع بقاء رفات اثنين من الأسرى في غزة، يقترب الجانبان من اختتام المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

