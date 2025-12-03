

وكالات

أصيب فلسطيني برصاص حرس الحدود الإسرائيلي، بعد محاولته تجاوز جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالرجل من جدار ضاحية البريد في بلدة الرام بعد إطلاق النار عليه بعد محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري وجاري نقله للمستشفى.

وتسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى وسط مدينة نابلس، إذ شرعت بمحاصرة عدد من الشبان في محيط بنايات سكنية قُرب مستشفى الاتحاد في المدينة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، شملت آليات عسكرية وقوات راجلة، تزامنًا مع فرض طوق أمني واسع وانتشار القناصة في محيط البنايات المستهدفة.

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا خلال العملية، في حين فشلت في اعتقال شاب آخر كان متواجدًا في منطقة الحصار، قبل أن تشرع القوات الإسرائيلية بالانسحاب التدريجي من المكان.

وأضرم جيش الاحتلال الإسرائيلي النار في منزلٍ بحيّ الهدف غرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بعد أن نفّذت قوات راجلة إسرائيلية سلسلة تدريبات عسكرية في المنطقة الغربية من المخيم، تخللتها عمليات إطلاق نار واستخدام قنابل متفجرة، ما أدى إلى اندلاع النيران في المكان.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق شمال الضفة الغربية، ينتهج جيش الاحتلال مسار إحراق المنازل كأداة لتنفيذ مخططاته على الأرض، خصوصًا داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وفقا للغد.