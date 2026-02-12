إعلان

وزير التعليم: نظام البكالوريا يقلل المواد ويخفف العبء النفسي على الطلاب

كتب : أحمد الجندي

10:54 م 12/02/2026

محمد عبداللطيف

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الثانوية العامة السابق كان يعتمد على 32 مادة دراسية، مما شكل عبئًا كبيرًا على الطلاب مقارنة بالأنظمة الدولية، مثل نظام IG الذي يتراوح عدد مواده بين 8 و9 مواد، ونظام IP الذي يضم 6 مواد خلال عامين، ونظام النيل الذي يشمل 7 مواد على مدار 3 سنوات.

وأشار الوزير، إلى أن هذه المقارنات كانت حافزًا رئيسيًا لإعادة هيكلة النظام التعليمي، حيث يوفر نظام شهادة البكالوريا المصرية فرص امتحانية متعددة، وعدد مواد أقل، ومسارات متنوعة، بما يقلل الضغط النفسي على الطلاب ويعزز العدالة وتكافؤ الفرص، ويقيس قدرات الطالب بشكل أكثر شمولية واستمرارية.

وأوضح "عبداللطيف"، أن الوزارة تعمل على حل مشكلات مستمرة منذ أكثر من 30 عامًا داخل المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى خطة لإنهاء العمل بالفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027.

وأضاف الوزير، أن هناك جهودًا لتحويل التعليم الفني إلى نموذج دولي، يتيح للخريجين مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، من خلال إعداد عمالة مدربة ومؤهلة وفق معايير دولية، والحصول على شهادات معتمدة.

وأكد أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذه الرؤية بالتعاون مع عدة دول، وعلى رأسها إيطاليا، لتطوير 103 مدارس فنية سيتم إدخالها الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، مع وجود شريك مصري للإدارة والتدريب.

وأشار إلى التعاون مع مؤسسات صناعية كبرى لضمان ربط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي، وتخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية مطلوبة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أيضًا إدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، بما في ذلك تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع اليابان كأحد أفضل الدول عالميًا في هذا المجال.

وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف هيكلة النظام التعليمي البكالوريا المصرية

