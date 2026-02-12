إعلان

وفاتان لرجل واحد.. قصة غامضة تهز الوراق

كتب : محمد شعبان

10:55 م 12/02/2026

جثة - أرشيفية

لم تكن أسرة الرجل الخمسيني تتخيل أن رحلة إنهاء إجراءات الدفن ستكشف مفاجأة أكثر غرابة من واقعة الوفاة نفسها.

في شقة هادئة بمنطقة الوراق، عثرت أسرة على ربها مسجى على ظهره فوق سرير غرفة نومه، مرتديًا كامل ملابسه، بلا أي إصابات ظاهرية أو آثار بعثرة تشير إلى عنف. كان المشهد صادمًا، لكنه بدا للوهلة الأولى وفاة طبيعية لرجل أنهكه المرض.

المتوفى كان كفيفًا ويعاني من التهاب رئوي مزمن، ويتردد بانتظام على المستشفيات للعلاج. وأكدت الزوجة والابن أنهما لا يتهمان أحدًا ولا يشتبهان في وجود شبهة جنائية.

غير أن المفاجأة الكبرى ظهرت أثناء استخراج تصريح الدفن؛ إذ تبين وجود قيد رسمي يفيد بوفاة الرجل منذ 8 أعوام للتحول الواقعة إلى لغز إداري يثير التساؤلات حول كيفية قيد شخص على أنه متوفى بينما ظل يعيش بين أسرته.

جثة وفاة الوراق الجيزة

