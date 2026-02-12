إعلان

ترامب يشارك تقريرا عن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

كتب : عبدالله محمود

05:58 م 12/02/2026

دونالد ترامب

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تقرير موقع "وول ستريت جورنال"، بشأن استعداد وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" لإرسال حاملة طائرات ثانية لمنطقة الشرق الأوسط.

ونشر الرئيس الأمريكي تقرير وول ستريت جورنال اليوم الخميس، على منصة تروث سوشيال دون أن يعلق عليه.

وفي وقت سابق، أكد 3 مسؤولين أمريكيين لـ"وول ستريت"، أن البنتاجون طلبت من مجموعة حاملة طائرات ثانية الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، بينما يستعد الجيش الأمريكي لتنفيذ هجوم محتمل على إيران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع "فوكس بيزنس"، الثلاثاء الماضي، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط تحضيرا لعمل عسكري محتمل حال فشلت المفاوضات مع إيران.

دونالد ترامب حاملة طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط وزارة الحرب الأمريكية هجوم محتمل على إيران

