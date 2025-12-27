وكالات

أصدرت مجموعة دول عابرة للأقاليم بيانًا مشتركًا، تعليقًا على إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.

ضمت الدول كلًا من مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، عمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، اليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد وزراء خارجية الـ21 دولة الواردة في البيان المشترك بجانب منظمة العفو الدولية، على ما يلي:

1- الرفض القاطع للربط بين الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأن ذلك مرفوض شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

2- الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم 26 ديسمبر 2025 عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

3- الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

4- الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه؛

5- الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء ذلك تعليقا على اعتراف إسرائيل باقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية أمس الجمعة.