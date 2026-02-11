إعلان

الرئيس الإيراني: نشعر بالخزي أمام شعبنا ولا نرغب في مواجهته

كتب : مصراوي

12:38 م 11/02/2026

مسعود بزشكيان

قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذاره اليوم الأربعاء" لجميع المتضررين" من الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد والقمع الدموي الذي تبعها، كما انتقد " الدعاية الغربية" غير المحددة التي أحاطت بالاحتجاجات.

وقال بزشكيان في تصريحات إعلامية، إنه يدرك" الألم الكبير" الذي شعر به الأشخاص في الاحتجاجات وأعمال القمع، بدون الاعتراف بصورة مباشرة بدور القوات الأمنية الإيرانية في إراقة الدماء.

وأضاف "نشعر بالخزي أمام الشعب، ونحن ملزمون بمساعدة جميع من تضرروا من هذه الأعمال"، وأوضح "نحن لا نسعى للمواجهة مع الشعب".

مسعود بزشكيان إيران الاحتجاجات

