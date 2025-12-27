الكويت ترفض الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال

الكويت- (د ب أ)

أكدت الكويت اليوم السبت دعمها التام لسيادة الصومال الفيدرالية على كافة أراضيها، معربة عن رفضها لما تم الإعلان عنه أخيراً في شأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يعرف بإقليم أرض الصومال.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذا الإعلان إجراء أحاديا مخالفا للقانون الدولي ، مجددة رفضها لهذا النهج المقوض السيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها التام للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة.

وكانت "أرض الصومال" قد أعلنت انفصالها عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تعامل دوليا كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الصومال الاتحادي.