طيران الإمارات تصدر بيانا حول مستجدات تشغيل رحلاتها من وإلى الجزائر

كتب : مصراوي

01:56 م 13/02/2026

شركة طيران الإمارات

كتب- مصطفى الشاعر:

أصدرت شركة "طيران الإمارات"، بيانا توضيحيا أكدت فيه استمرار رحلاتها من وإلى الجزائر وفق الجداول الزمنية المعتمدة، نافيةً وجود أي تأثير على خدماتها التشغيلية في الوقت الراهن.

وفي تحديث نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، طمأنت "طيران الإمارات" عملائها باستمرار رحلات الجزائر "دون تغيير". وحثت الشركة المسافرين على الالتزام بمواعيد حجوزاتهم، مؤكدة أن جميع الخدمات تسير بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة.

كما أكدت الشركة التزامها التام بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية، مشددة على أنها ستوافي عملائها وموظفيها وشركائها بتحديثات فورية في حال طرأ أي تغيير على جدول العمليات.

وأوضحت "طيران الإمارات"، أن جدول رحلاتها القائمة يمتد حتى مطلع العام المقبل، حيث حددت الرحلة رقم "إي كا 757" المغادرة من الجزائر في 3 فبراير 2027 كآخر الرحلات المجدولة حاليا، مع بقاء الخدمات دون تغيير.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي قد أفادت في 8 فبراير، بأن قرار إيقاف الخدمات الجوية مع الجزائر يندرج ضمن الاتفاقيات الدولية، مؤكدة عدم وجود تأثير فوري على الرحلات، كون الاتفاقية تظل سارية المفعول طوال المهلة القانونية المحددة.

طيران الإمارات الجزائر منصة إكس

