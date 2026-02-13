السفارة الروسية في تل أبيب ترفع درجة التأهب لمواجهة أي سيناريو طارئ

كتب- مصطفى الشاعر:

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، رفع درجة جاهزية السفارة وتفعيل "خطط الطوارئ"، مؤكدا استعداد البعثة للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة ناتجة عن تصاعد مخاطر المواجهة بين إسرائيل وإيران.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن فيكتوروف، اليوم الجمعة، قوله: "لدينا خوارزمية عمل عامة، تم استخدامها أيضا خلال النزاع الإسرائيلي الإيراني في صيف عام 2025. وقد أثبتت هذه المجموعة من الإجراءات فعاليتها عمليا. لذلك نحن مستعدون لأي تغيير في الأوضاع الأمنية".

ومع تأكيده على الجاهزية، شدد فيكتوروف على تفضيله "تجنب تفعيل خطط الطوارئ"، مؤكدا أن روسيا، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي، لا تزال متمسكة بـ"المسار السياسي والدبلوماسي كسبيل وحيد لتحقيق التسوية ومنع الانفجار".

وتابع سفيرروسيا في إسرائيل: "نحن مستعدون للتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين، لمنع انزلاق الأحداث نحو سيناريوهات سلبية قد تهدد استقرار المنطقة".

وفي آخر التطورات، أفادت تقارير وسائل إعلامية أمريكية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن واشنطن قررت إرسال حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" لتنضم إلى "أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وسط تصاعد وتيرة التوترات مع إيران.