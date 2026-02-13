أوقاف أسيوط تفتتح 8 مساجد بعد الإحلال والتجديد والإنشاء

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الجمعة، افتتاح 8 مساجد بعد إحلالها وتجديدها وإنشائها في عدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى، وحرصها على توفير المناخ الملائم لأداء الشعائر ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وقال الدكتور عيد علي خليفة، مدير مديرية أوقاف أسيوط، إن المساجد التي شملها الإحلال والتجديد هي:

- مسجد السلام بقرية صنبو – مركز ديروط.

- مسجد الرحمن الغربي بقرية المندرة بحري – مركز ديروط.

- مسجد الحاج علي بقرية الغريب – مركز ساحل سليم.

- مسجد آل حامد بقرية منقباد – مركز أسيوط.

- مسجد قطب بكار بالمدينة الصناعية بقرية منقباد – مركز أسيوط.

وأضاف مدير مديرية أوقاف أسيوط، أن المساجد التي تم إنشائها وبنائها هي:

- مسجد الرضا بحوض دوينة بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

- مسجد الرحمن الرحيم بقرية بني عدي البحرية – مركز منفلوط.

- مسجد بر الوالدين بقرية النواورة – مركز البداري.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن افتتاح هذه المساجد يأتي اتساقًا مع رسالة الوزارة في إعمار بيوت الله وتهيئتها لأداء رسالتها الدعوية والتربوية، إلى جانب دورها في نشر صحيح الدين، وبناء الوعي، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع.

وشددت المديرية على أن المساجد ليست دورًا للعبادة فحسب، بل منارات للعلم والدعوة ومراكز إشعاع فكري وتربوي تُسهم في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء، بما يعكس حرص وزارة الأوقاف على التوسع في الإنشاء والإحلال والتجديد لتحقيق رسالة المسجد مجتمعياً وفق نهج وسطي مستنير.