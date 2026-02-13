تحذير عاجل من الأرصاد: القاهرة والوجة البحري تحت تأثير الأتربة الكثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تتأثر اليوم بحالة جوية غير مستقرة.

وقالت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إن هذه المناطق ستشهد نشاطًا قويًا للرياح مع إثارة الأتربة، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الأحوال الجوية ستستمر حتى نهاية اليوم، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة أو في المناطق المكشوفة.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

4 ملفات على مكتب وزير العمل الجديد أبرزها الحد الأدنى للأجور