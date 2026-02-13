إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: القاهرة والوجة البحري تحت تأثير الأتربة الكثيفة

كتب : أحمد العش

01:53 م 13/02/2026

عاصفة ترابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تتأثر اليوم بحالة جوية غير مستقرة.

وقالت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إن هذه المناطق ستشهد نشاطًا قويًا للرياح مع إثارة الأتربة، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الأحوال الجوية ستستمر حتى نهاية اليوم، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة أو في المناطق المكشوفة.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

4 ملفات على مكتب وزير العمل الجديد أبرزها الحد الأدنى للأجور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيسبوك الوجة البحري عاصفة ترابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟
نصائح طبية

كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟
القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)
أخبار مصر

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)
لغز جريمة في التجمع الخامس.. صرخة صامتة في "دار مصر" وصديقة روسية خلف الكواليس
حوادث وقضايا

لغز جريمة في التجمع الخامس.. صرخة صامتة في "دار مصر" وصديقة روسية خلف الكواليس
تامر حسني ينشر صورًا بإطلالات شتوية مختلفة.. والجمهور: ملك الشياكة
زووم

تامر حسني ينشر صورًا بإطلالات شتوية مختلفة.. والجمهور: ملك الشياكة
الإفتاء تنشر دعاء آخر جمعة في شعبان: اللهم بلِّغنا رمضان بلوغَ رحمةٍ وتوفيق
أخبار

الإفتاء تنشر دعاء آخر جمعة في شعبان: اللهم بلِّغنا رمضان بلوغَ رحمةٍ وتوفيق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- "صرت عايبة".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"
القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)