ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

14 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الزيت واللحوم وانخفاض الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة