وزير الدفاع السعودي يوجه رسالة لليمنيين وطلب للانتقالي الجنوبي

وكالات

وجه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود، رسالة إلى الشعب اليمني خلال بيان على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أكد فيها أن المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية في اليمن كقضية عادلة وأسست عبر مؤتمر الرياض واتفاقه لمسار سياسي يضمن مشاركة الجنوبيين وحل قضيتهم بالحوار.

وقال آل سعود، إن المملكة قادت تحالف دعم الشرعية ضمن عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" بهدف استعادة الدولة استجابة لطلب الشرعية اليمنية، لافتًا إلى أن المملكة باركت نقل السلطة في اليمن وعززت الشراكة الوطنية وقدمت دعمًا اقتصاديًا وإنسانيًا أسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأضاف أن السعودية قدمت تضحيات جسيمة مع أشقائها في التحالف لـ"تحرير" عدن والمحافظات الأخرى حفاظًا على الدولة وأمن اليمنيين، معتبرًا أن أحداث حضرموت والمهرة منذ ديسمبر 2025 أسهمت في شق الصف اليمني وإضعاف الجبهة والإضرار بالقضية الجنوبية.

(إلى أهلِنا في اليمن)



استجابةً لطلب الشرعية اليمنية قامت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشاركة في تحالف دعم الشرعية بجهودٍ ضخمة في إطار عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في سبيل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دورٌ محوريٌ في تحقيق ذلك.… — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 27, 2025

وأكد وزير الدفاع السعودي، أن القضية الجنوبية في اليمن ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل ولن تُنسى أو تُهمش، مشددًا على أن تلك القضية يجب معالجتها عبر التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن كافة.

واختتم آل سعود رسالته بالقول: "حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي لتغليب صوت العقل والحكمة بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية"، مطالبًا المجلس بإنهاء التصعيد وإخراج قواته من معسكرات محافظتي حضرموت والمهرة.