إعلان

مقتل جنديين تشاديين في هجوم بطائرة مسيرة قادمة من السودان

كتب : مصراوي

11:37 م 26/12/2025

مقتل جنديين تشاديين في هجوم بطائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قتل جنديان تشاديان وأصيب آخر بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف صباح الجمعة معسكرا عسكريا قرب الحدود مع السودان.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن مسيرة قادمة من السودان قصفت معسكرا للجيش التشادي في مدينة طينة شرقي تشاد على الحدود مع السودان مشيرة إلى أن المعسكر يبعد نحو 3 كيلومترات عن الحدود التشادية السودانية وأدى القصف إلى مقتل جنديين تشاديين وجرح ثالث.

وأكد حاميت حسن حاكم المقاطعة التي تضم بلدة طينة الحدودية وقوع الوفيات، لافتا إلى عدم توفر معلومات لديه حول الجهة المنفذة.

ونقلت وكالة رويترز عن ضابط في الاستخبارات العسكرية التشادية -طلب عدم كشف هويته لعدم حصوله على إذن بالتصريح- قوله إن الطائرة المسيرة جاءت من الأراضي السودانية.

وأوضح: "لا نزال نتحقق من مصدر هذه الطائرة المسيرة، وإذا ثبت أنها عسكرية سودانية فسنمارس حقنا في الرد".

وأضاف الضابط أن قاعدة القوات الجوية في مدينة أبشي (شرقي تشاد) "في حالة استنفار قصوى"، وأن تعزيزات برية أرسلت بالفعل إلى طينة.

وتعد طينة نقطة عبور للاجئين السودانيين قبل نقلهم إلى مخيمات أكثر أمنا في الداخل التشادي، غير أن مصادر إنسانية تقول إن نقص التمويل لتوفير المياه والصرف الصحي والمأوى في هذه المخيمات يبطئ عمليات إعادة التوطين.

وبحسب اللجنة الدولية للإغاثة، فقد تسببت الحرب المستمرة بالسودان في نزوح أكثر من 12 مليون شخص حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل جنديين تشاديين هجوم بطائرة مسيرة على تشاد مسيرة قادمة من السودان قصف معسكر للجيش التشادي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا