رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين

كتب : محمد نصار

07:58 م 12/02/2026

اجتماع الحكومة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية السكنية وتلبية احتياجات محدودي الدخل.

وأوضح رئيس الوزراء، في أول مؤتمر صحفي للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم، أن الدولة تولي ملف الإسكان أولوية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة، مشيرًا إلى أن التوسع في نظام الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير سكن ملائم بشروط ميسرة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تنويع آليات الطرح بين التمليك والإيجار، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية مختلف احتياجات شرائح المجتمع.

